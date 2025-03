Schoof bij Meloni: Samenwerking zonder extra kosten

In het anderhalf uur durende gesprek kwamen veel actuele onderwerpen aan de orde. Beide premiers steunen het Amerikaanse vredesvoorstel voor Oekraïne. Op defensiegebied kan bij inkoop, aanbesteding en productie meer samen worden gedaan. Concrete samenwerkingsverbanden, zoals het recente akkoord tussen de Italiaanse en Duitse defensiegiganten Leonardo en Rheinmetall, liggen er echter nog niet.

De Italiaanse gedachte om de extra uitgaven voor defensie deels te bekostigen door gezamenlijke Europese obligaties, vond bij Schoof geen ingang. „Ik begrijp dat dit een zware druk legt op Italië, maar met eurobonds verschuif je de schulden alleen maar naar de volgende generatie”, zei hij in Rome.

Wat betreft immigratie volgt Nederland het Italiaanse initiatief om ‘kansloze’ asielzoekers onder te brengen in Albanië met belangstelling maar onder voorbehoud. „We wachten eerst de uitspraak daarover van het Europese Hof af, want we gaan niets doen wat in strijd is met internationale verdragen.”

Ook op het gebied van misdaadbestrijding worden de banden verder aangehaald. In de afgelopen jaren zijn vaak Nederlandse delegaties afgereisd naar Rome en Palermo om het Italiaanse model te bestuderen, maar „wellicht kunnen de Italianen nu ook eens iets van ons leren”, aldus de premier, volgens wie het „met Meloni goed werken is”.