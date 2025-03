Poetin reageert mogelijk donderdag nog op voorstel voor bestand

Oekraïne toonde zich deze week na overleg met de Verenigde Staten bereid tot een bestand van dertig dagen. Rusland heeft nog niet laten weten of het zo’n staakt-het-vuren ook acceptabel acht. Het Kremlin heeft aangegeven pas inhoudelijk te willen reageren op dat voorstel als het tot in detail is geïnformeerd over wat Oekraïne en de VS precies hebben afgesproken.

Ingewijden hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat Rusland al een eisenlijst heeft neergelegd bij de VS. Daarop staat aan welke voorwaarden een vredesdeal moet voldoen. Volgens de bronnen hebben Russische en Amerikaanse functionarissen die voorwaarden de afgelopen weken besproken, zowel persoonlijk als in digitale bijeenkomsten.

Het is onduidelijk wat Rusland precies eist. Het gaat volgens de bronnen om algemeen geformuleerde voorwaarden die vergelijkbaar zijn met eerdere eisen van het Kremlin. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de eis dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO.