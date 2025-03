De trein was deze week gedwongen te stoppen in bergachtig gebied. Het Balochistan Bevrijdingsleger (BLA) had de rails opgeblazen en de wagons bestormd. Er waren honderden mensen aan boord. De BLA eiste de vrijlating van gevangenen en activisten en dreigde gijzelaars te doden als dat niet binnen 48 uur zou gebeuren.

Een van de geredde mensen vertelde in Quetta dat de aanvallers militairen hebben geëxecuteerd die aan boord van de trein waren. „In andere gevallen richtten ze zich op specifieke personen. Als ze wrok koesterden tegen iemand, schoten ze die ter plekke neer.”