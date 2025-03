„Onze taak in de nabije toekomst is om, in een zo kort mogelijk tijdsbestek, de vijand die zich in de Koersk-regio verschanst heeft en hier nog steeds vecht, resoluut te verslaan, het grondgebied volledig te bevrijden en de situatie langs de staatsgrens te herstellen,” zei Poetin tijdens zijn eerste bezoek aan de regio sinds het Oekraïense leger daar in augustus onverwacht de grens overstak en gebieden veroverde. De Russen hebben de afgelopen dagen veel terrein teruggewonnen.

De president liet weten dat hij overweegt een nieuwe bufferzone in te stellen in de Oekraïense regio Soemy, die grenst aan Koersk. Die zone zou bescherming moeten bieden bij mogelijke toekomstige Oekraïense invallen.

Ook stelde Poetin tijdens het bezoek dat buitenlandse burgers die met Oekraïense troepen vechten en in Koersk gevangen werden genomen, geen recht hebben op bescherming onder de Geneefse Conventies en dat Oekraïense soldaten die in Koersk gevangen werden genomen als „terroristen” moeten worden behandeld.