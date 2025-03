Astronauten Butch Wilmore en Suni Williams verblijven al sinds juni in het ISS-ruimtestation. Zij zouden oorspronkelijk maar acht dagen blijven, maar problemen met hun ruimteschip, de Starliner van Boeing, zorgden ervoor dat hun verblijf behoorlijk werd verlengd. Hun terugkeer werd al enkele keren uitgesteld. Onder druk van president Donald Trump en diens adviseur Elon Musk werd de missie die woensdagavond zou vertrekken met twee weken vervroegd.

Het is nog niet duidelijk wanneer Wilmore en Williams nu terug naar aarde worden gehaald. De twee ervaren astronauten zijn nooit in gevaar geweest, benadrukte NASA eerder. Williams liet begin deze maand in een interview weten dat zij en Wilmore zich prima vermaken, maar dat ze het voor haar familie vervelend vindt dat ze zo lang wegblijven. „Voor hen is dit een achtbaan, meer dan voor ons. Wij zijn hier, we hebben een missie waar we elke dag aan werken. En elke dag is interessant, want we zitten in de ruimte en dat is ontzettend leuk.”