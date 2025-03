De topman van de mede-eigenaar van de Stena Immaculate, het Zweedse Stena Bulk, laat in een gesprek met de BBC weten dat het bedrijf nog geen team aan boord van de tanker heeft, en het nog te vroeg is om een inschatting te maken van de gevolgen van de botsing.

Na de aanvaring maandagochtend brak er brand uit op beide schepen. De Stena Immaculate vervoerde bijna 35 miljoen liter kerosine voor het Amerikaanse leger waarvan een deel in de Noordzee is gelekt. Een bemanningslid van de Solong wordt vermist en is vermoedelijk overleden. De kapitein van dat schip is dinsdag opgepakt. Hij heeft de Russische nationaliteit en wordt verdacht van ernstige nalatigheid met dodelijke afloop.