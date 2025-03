Isabella legde zijn taken neer tijdens een raadsdebat over de uitkomsten van een onderzoek naar de ambtelijk-bestuurlijke samenwerking in de gemeente Houten. Uit het onderzoek kwam onder meer dat hij er met zijn gedrag voor heeft gezorgd dat ambtenaren zich onveilig voelden. Zo kleineerde hij hen onder meer voor de ogen van anderen, zo luidde een conclusie.

Heerschop was vier keer eerder waarnemend burgemeester, achtereenvolgens in de gemeenten Wijdemeren, Zeevang, Beemster en van juni 2023 tot april 2024 in Castricum. Heerschop woont in Hilversum. Ze begint op donderdag 13 maart. Wanneer de vacature voor een nieuwe burgemeester wordt opengesteld, is nog niet bekend.