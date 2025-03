Consulaire bijstand voor Duterte door ambassade Filipijnen

Het ICC wil de 79-jarige Duterte berechten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat daarbij specifiek om 43 moorden tussen 2011 en 2019. Deze maakten deel uit van Duterte’s strijd tegen drugs. Bij die zogenoemde drugsoorlog kwamen duizenden mensen om het leven.

Onderdeel van de bijstand is dat ambassadepersoneel het ICC heeft gewezen op „medische en fysieke aandoeningen” van de voormalig president en op de noodzaak deze „nauwlettend te volgen”. Er is overleg gevoerd over de „medische toestand” en welke „eisen” hieruit voortvloeien. Die informatie is overgedragen aan een arts van het ICC die Duterte medisch controleert bij aankomst in het ICC-gevangeniscentrum in Scheveningen.

De bijstand door de ambassade vertaalde zich verder onder meer in het aanschaffen, klaarmaken en verstrekken van winterkleding en verzorgingspakketten aan Duterte en een begeleidende delegatie „met het oog op het winterseizoen in Europa”.

Ook zijn de nodige visa verstrekt aan begeleiders, zoals een verpleegster en een raadsman van de oud-president. Dit gebeurde door de Nederlandse immigratieautoriteiten, zo meldt de ambassade. De verpleegster en een assistent van de oud-president kregen tweedaagse visa om „te rusten en herstellen voor hun terugvlucht”.

De raadsman kreeg een visum voor vijftien dagen en toestemming om Duterte donderdag te bezoeken in het ICC-gevangeniscentrum.