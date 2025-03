Vanaf de luchthaven vertrokken een aantal keer voertuigen, waaronder een konvooi met een ambulance. Waar die naartoe zijn gegaan is niet bekend. Er is geen konvooi naar de gevangenis in Scheveningen gereden. Daar zit het eigen detentiecentrum van het Internationaal Strafhof (ICC).

Het ICC wil nu niets zeggen over de locatie van de oud-president. Wel zei het hof in een verklaring dat Duterte aan hen is overgedragen.

Duterte werd dinsdag aangehouden in de Filipijnse hoofdstad Manilla en op een vlucht naar Nederland gezet. Het strafhof verdenkt hem ervan dat hij leiding heeft gegeven aan doodseskaders.