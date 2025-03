Meerderheid Kamer wil snel lobbyregister voor bewindspersonen

Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC) liet deze week weten dat ze geen lobbyregister wil, maar dat ze vertrouwt op andere instrumenten. Ze noemde het register „niet proportioneel”. Kamerlid Michiel van Nispen van de SP vroeg zich af voor wie het niet proportioneel is. „Voor de grote bedrijven?”

Van de aanwezige partijen is alleen de VVD tegen een lobbyregister. Kamerlid Martijn Buijsse zei dat integriteit de verantwoordelijkheid van bestuurders is. Dat af en toe een bestuurder moet aftreden vanwege een affaire, noemt hij een „gezond mechanisme”. De VVD is wel voor openbare agenda’s van ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren.

De meeste Kamerleden riepen Uitermark op om toch een wetsvoorstel voor het register op te stellen. Laurens Dassen van Volt zei dat hij er anders nog een motie over gaat indienen. Eerdere moties werden met een ruime meerderheid aangenomen en dat lijkt nu ook het geval. NSC, GroenLinks-PvdA, SP en D66 zeiden het voorstel te steunen. PVV-Kamerlid Marco Deen wilde niet op dit voorstel ingaan, maar zei voor een lobbyregister te zijn.