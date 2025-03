Europarlement stemt in met delen passagiersgegevens met Canada

In 2017 floot het Hof van Justitie een vergelijkbaar voorstel terug omdat het de privacy schond. In de nieuwe overeenkomst is het niet toegestaan sommige gevoelige gegevens te delen, kunnen mensen onjuistheden in hun passagiersgegevens corrigeren en mogen de gegevens maar voor een bepaalde tijd worden bewaard.

Volgens een Europarlementariër versterkt de nieuwe overeenkomst „onze capaciteit om terrorisme en ernstige misdaden te voorkomen en te onderzoeken. In een tijd van toenemende geopolitieke spanningen is samenwerking met betrouwbare partners zoals Canada essentieel.”

De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel.