Recent vertrok NPO-voorzitter Frederieke Leeflang nadat tientallen oud-medewerkers hadden geklaagd over haar bestuursstijl en een oud-directeur sprak van een angstcultuur. Vorig jaar vertrok ook voormalig WNL-directeur en hoofdredacteur Bert Huisjes na klachten van oud-werknemers over zijn gedrag en de werkcultuur.

„Zonder af te willen doen aan het belang van het onderwerp heb ik twijfels bij de proportionaliteit van een dergelijke maatregel”, schrijft Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Het is goed als incidenten bij de toezichthouder worden gemeld, schrijft Bruins. Hij vindt dat het interne toezicht zo goed moet zijn dat dit sowieso al gebeurt.

Het Commissariaat wilde ook meer onafhankelijkheid, maar in december vorig jaar werd een motie daarover verworpen in de Tweede Kamer. Bruins zegt dat hij desondanks het verzoek van de toezichthouder begrijpt en dit meeneemt in de aanstaande hervorming van de publieke omroep. Vorige maand kwam naar buiten dat Bruins onder meer de omroepenstructuur wil aanpassen, waardoor er minder bestuurders binnen de publieke omroep komen. Ook moet er 150 miljoen euro worden bezuinigd vanaf 2027.