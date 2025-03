Separatistische strijders van het Balochistan Bevrijdingsleger (BLA) kaapten de trein in de buurt van Quetta, de provinciehoofdstad van Balochistan. Zij eisen de vrijlating van politieke gevangenen. Het leger is bezig met een reddingsoperatie, maar zegt dat het werk bemoeilijkt wordt doordat er ook kinderen en zelfmoordterroristen aan boord zijn.

Dinsdag bestond veel onzekerheid over het aantal mensen dat gegijzeld werd en ook nu is het niet volledig duidelijk hoeveel personen nog vast worden gehouden in de trein. Mogelijk heeft de BLA een deel van de gijzelaars al meegenomen naar het bergachtige gebied in de omgeving.