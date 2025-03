Pers verzamelt op vliegveld Rotterdam voor komst Duterte

Buitenland

Journalisten, cameraploegen en fotografen van nationale en internationale media verzamelen zich woensdagmiddag op Rotterdam The Hague Airport in afwachting van de komst van Rodrigo Duterte. Het vliegtuig met daarin de 79-jarige oud-president van de Filipijnen landt naar verwachting rond 17.00 uur. Vandaar zal Duterte worden overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen in afwachting van zijn proces.