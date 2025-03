Tientallen aanhangers Duterte bij detentiecentrum Scheveningen

Veel mensen die bij het detentiecentrum staan, komen uit België en Nederland en hebben banden met de Filipijnen. Een van de aanwezigen zegt dat hij vanuit België met de auto naar Den Haag is gereden om steun te betuigen aan de ex-president. Andere aanwezigen zeggen dat ze het proces niet eerlijk vinden. De politie houdt toezicht op de demonstratie en is aanwezig met enkele busjes en auto’s.

Duterte werd dinsdag op verzoek van Interpol aangehouden. Dat verzoek kwam naar aanleiding van een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC). Het Strafhof dat zetelt in Den Haag wil hem berechten voor 43 moorden. Vervolgens is de oud-president op het vliegtuig naar Rotterdam gezet. Hij maakte een tussenstop in Dubai.

De Penitentiaire Inrichting in Scheveningen waar Duterte vastgezet wordt, is het eigen detentiecentrum van het Strafhof en staat onder controle van de Verenigde Naties. Wanneer de oud-president voor het ICC moet verschijnen, is niet bekend.