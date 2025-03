Beljaarts: schade economie door handelstarieven beperkt

„Ik zal het nooit bagatelliseren, want echt niemand schiet wat met de tarievenoorlog op.”

De effecten van de tarievenoorlog „zijn niet fijn”, zegt Beljaarts. „Het heeft impact op bedrijven, op consumenten, zeker consumenten in de Verenigde Staten.”

Het kabinet probeert de negatieve effecten voor bedrijven te dempen. „We zijn voor alle bedrijven in de weer om het zo goed mogelijk te doen.” Hij wilde geen namen noemen van bedrijven waarvoor achter de schermen wordt gewerkt.

Beljaarts wil ook niet vooruitlopen op economische schade als de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de Europese Unie zich uitbreidt en lang gaat duren. „Over doemscenario’s ga ik niet speculeren.”

Het dempende effect van 0,2 procent op de economische groei is „ook speculatief, want we weten het simpelweg nog niet” zei de bewindsman. Pas later, met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt dat duidelijk.

„Ik wil wel het comfort geven dat we niet naïef zijn en dat we op alle scenario’s zijn voorbereid. Zowel op nationaal niveau als op Europees niveau.”