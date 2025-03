Limburg wil opheldering van NS over minder intercity’s Weert

De NS stelt dat de ingreep nodig is, omdat treinen tussen Den Bosch en Eindhoven minder hard kunnen rijden door de werkzaamheden en er daardoor langer over doen. Om de aansluitingen in Limburg hetzelfde te houden, zou de intercity van en naar Maastricht station Weert straks één keer per uur moeten overslaan op eerdergenoemde dagen. Daardoor zou er nog een directe trein per uur overblijven, blijkt uit de huidige dienstregeling.

„Hoewel wij begrip hebben voor de noodzaak van infrastructurele werkzaamheden, willen wij de verminderde bereikbaarheid van Limburg tot een minimum beperken”, zegt het Limburgse bestuur in antwoord op Statenvragen van BBB en D66. „Wij zullen NS daarom verzoeken op korte termijn in beeld te brengen welke structurele oplossingen, ook buiten Limburg, op welke termijn mogelijk zijn.” Ook wil de provincie weten hoe lang de situatie bij Weert zou gaan duren en waarom die niet eerder onder de aandacht is gebracht.

De plannen van de NS maken deel uit van de nieuwe dienstregeling voor 2026. Die is nog niet definitief, reizigersorganisaties en regionale overheden zoals de provincies mogen nog advies geven. Ook moet spoorbeheerder ProRail nog bekijken of er genoeg ruimte is op het spoor. In het najaar wordt duidelijk of alle plannen kunnen doorgaan.