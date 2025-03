Europees Parlement wil dat EU helpt met wederopbouw Syrië

Buitenland

Het Europees Parlement heeft woensdag een motie aangenomen die de EU en lidstaten oproept de Syrische autoriteiten te helpen bij de wederopbouw. De Europarlementariërs wijzen op de „fragiele veiligheidssituatie” in het land, met name door het recente geweld in de kustgebieden. Ze willen dat de EU de humanitaire hulp in Syrië voortzet en de buurlanden die miljoenen Syrische vluchtelingen opvangen, financieel ondersteunt.