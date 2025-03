Rubio sprak deze week in Saudi-Arabië met vertegenwoordigers van Oekraïne, dat zich bereid toonde tot zo’n staakt-het-vuren. De minister zei dat hij blij is met de opstelling van Oekraïne en dat de Russen nu aan zet zijn. „Als Rusland ja zegt, is dat heel goed nieuws. Dan gaan we het proces in gang zetten.” Hij zei dat Rusland eerder bereidheid heeft getoond om onder de „juiste omstandigheden” het conflict te beëindigen.

De minister beklemtoonde geen militaire uitkomst te zien voor de oorlog. „Het kan alleen eindigen door onderhandelingen. Alleen zo komen we tot vrede.” Hij wilde zijn land niet binden aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne, een wens van de regering in Kyiv. Rubio zei dat Oekraïne zichzelf moet kunnen verdedigen om toekomstige Russische agressie af te schrikken. Volgens de minister moet worden voorkomen dat het conflict over enkele jaren weer oplaait.