Buitenland

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken is door de Europese Unie uitgenodigd om deel te nemen aan een donorconferentie in Brussel op 17 maart en niet de Syrische leider Ahmed al-Sharaa. Het is een bijeenkomst op ministerieel niveau, zei een woordvoerder van de Europese Commissie.