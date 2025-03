Met ingang van 19 maart volgt Wigboldus Henri Lenferink op, die sinds anderhalf jaar waarneemt als CdK in Gelderland. Op die dag wordt Wigboldus in een extra Statenvergadering geïnstalleerd in het provinciehuis in Arnhem. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar.

De Gelderse Provinciale Staten droegen Wigboldus in februari na een selectieprocedure voor. De minister van Binnenlandse Zaken en de koning namen die aanbeveling zoals gebruikelijk over. De voormalige universiteitsbestuurder bekleedde niet eerder een politieke functie.

John Berends, de vorige CdK in Gelderland, trad in september 2023 terug na publicaties in dagblad de Gelderlander over grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoewel daar uit onafhankelijk onderzoek geen duidelijk bewijs voor naar voren kwam, besloot Berends vorig jaar onder druk van de Staten niet terug te keren. Zijn termijn liep in februari officieel af.