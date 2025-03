Gelderland inventariseert waar staalslakken zijn gebruikt

Het gebruik van de slakken zorgt op meerdere plekken voor onrust. In Gelderland is dat het onder meer het geval in het dorp Eerbeek, waar miljoenen kilo’s staalslakken zijn gebruikt om een voormalige stortplaats af te dekken. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor het grondwater vervuild is geraakt met metalen. Omwonenden klagen over gezondheidsklachten en deden aangifte.

Het OM wil dat de vervuiling sneller gestopt wordt, maar de rechter ging daar onlangs niet in mee. Ook bij een golfbaan in Spijk zijn op grote schaal staalslakken gebruikt en is sprake van milieuverontreiniging.

De inventarisatie van de provincie moet overheden, bedrijven en betrokken organisaties inzicht geven in de locaties van mogelijk schadelijke stoffen. Ook wordt aan de hand van de uitkomsten gekeken of bovenop landelijke regels aanvullende maatregelen nodig zijn. „De zorgen hierover zijn een onderwerp van maatschappelijk belang”, schrijft gedeputeerde Ans Mol (BBB) in een Statenbrief. Het onderzoek start dit voorjaar en duurt zeker een jaar. Mol stelt dat het een omvangrijke klus is, omdat er nog geen meld- of registratieplicht is voor het gebruik van restproducten zoals staalslakken.

De provincie zegt zelf op beperkte schaal staalslakken te gebruiken voor de aanleg van wegen. Voor de verharding wordt onder de asfaltlaag een mengsel gebruikt met ongeveer 12 procent staalslakken. Dat vervangt cement, zegt gedeputeerde Mol, dat een veel hogere CO2-uitstoot heeft. Volgens de provincie is de kans dat schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen gering. „Wij willen een bevestiging van dit uitgangspunt over het uitspoelen van stoffen en zullen onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van bodem en grondwater nabij enkele wegen waar dit mengsel is toegepast.”