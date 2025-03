Oekraïne viel Koersk vorig jaar binnen en veroverde een gebied rond Soedzja. Dat stadje wordt gezien als de belangrijkste plaats die de Oekraïners in handen kregen in de grensregio. De Oekraïense krijgsmacht verloor de afgelopen maanden het grootste deel van het gebied dat in Koersk was ingenomen. Rusland stuurde versterkingen naar het gebied en kreeg daar ook hulp van militairen uit Noord-Korea.

Het Kremlin reageerde opgetogen op de berichten over de Russische militaire successen. „De informatie die we van ons leger hebben ontvangen, toont aan dat onze troepen met succes oprukken in de regio Koersk en gebieden bevrijden die onder controle stonden van de militanten”, zei een regeringswoordvoerder. „De ontwikkelingen zijn positief.”

De Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War concludeerde woensdag dat het „waarschijnlijk” is dat Russische aanval op Soedzja al is begonnen. Het verlies van veroverde gebieden in Koersk verzwakt de Oekraïense onderhandelingspositie bij toekomstig vredesoverleg. Oekraïne beschikt dan over minder Russisch gebied om te ruilen tegen door Rusland bezette gebieden in het oosten van Oekraïne.

In het grensgebied worden ook nog Oekraïense aanvallen gemeld. De waarnemend Russische gouverneur van Koersk beschuldigde Oekraïne op sociale media van een aanval op een agrarisch bedrijf in Kozyrevka. Daar zouden vier medewerkers bij zijn omgekomen.