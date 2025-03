Het slachtoffer was een 33-jarige Tunesiër. Zijn lichaam werd op 14 september 2003 gevonden in de Duivenvoordestraat in de wijk Middelland, na een 112-melding. De man was door geweld om het leven gekomen.

Na de moord is DNA veiliggesteld van een vermoedelijke dader. Dat leverde in 2019 een match op in Zweden na afname van DNA bij een verdachte. Waarom het DNA werd afgenomen kan niet worden gedeeld om privacyredenen, zegt het Openbaar Ministerie. Ondanks de match bleek de man onvindbaar. Sinds die tijd stond hij internationaal gesignaleerd en kon hij alsnog worden aangehouden. De man is overgeleverd aan Nederland. Zijn voorarrest is maandag met twee weken verlengd.

Het OM noemt de arrestatie een mooi resultaat. „Het onderzoek is met de aanhouding van de 51-jarige Libiër in een stroomversnelling gekomen en gaat onverminderd verder.”