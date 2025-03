Bosnisch aanhoudingsbevel tegen Bosnisch-Servische leider Dodik

Buitenland

Justitie in Bosnië heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik, meldt de politie in het land. Dodik probeert wetgeving in te voeren waarmee politie en justitie uit Bosnië in het Servische deel van het land geweerd zouden worden. Dat leidde tot grote zorgen over de stabiliteit van het land.