Toyota lanceert negen nieuwe elektrische modellen in Europa

Het Japanse concern boekt met zijn hybride modellen goede resultaten op de Europese markt, maar bleef lang terughoudend met volledige elektrificatie. De verwachting is dat elektrische auto’s slechts een tiende van de verkoop in Europa vormen. Toyota produceert 70 procent van de voertuigen die het in Europa verkoopt op het continent, maar importeert de elektrische voertuigen uit Azië tot de verkoop toeneemt.