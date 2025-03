Filipijnse vicepresident Sara Duterte op weg naar Den Haag

Het vliegtuig van de vicepresident vertrok woensdag om 00.40 uur Nederlandse tijd vanuit de Filipijnse hoofdstad richting Schiphol, maar wordt eerst voor een tussenstop in Dubai verwacht om 10.17 uur Nederlandse tijd. De dochter van de Filipijnse oud-president arriveert op zijn vroegst in de late namiddag op Schiphol.

Vader Duterte vertrok dinsdag al uit Manila richting Nederland. Op het moment van schrijven is hij in Dubai, vanwaar hij doorvliegt naar Rotterdam. De vertrektijd van zijn vliegtuig is echter al meerdere keren uitgesteld.

De 46-jarige Sara Duterte is sinds 2022 vicepresident onder de huidige president Ferdinand Marcos jr, maar er loopt een afzettingsprocedure tegen haar. Ze wordt beschuldigd van onder meer corruptie en het beramen van een moordaanslag op Marcos. Duterte ontkent de aantijgingen en spreekt van een „politieke vendetta”.

Ze suggereerde eerder al op sociale media dat de arrestatie van haar vader bedoeld is om de partij van president Marcos een impuls te geven voor de tussentijdse verkiezingen in mei. „Dit is een soort staatskidnapping”, schreef Duterte. „Allemaal omdat ze de tussentijdse verkiezingen lijken te verliezen.” Volgens de vicepresident heeft de aanhouding van haar vader geen juridische basis.