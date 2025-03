Duterte reist naar Nederland omdat hij voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag moet verschijnen. Het is nog onbekend wanneer zijn proces begint. Hij wordt naar verwachting eerst naar de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen gebracht. Het strafhof heeft daar een eigen detentiecentrum onder controle van de Verenigde Naties. De eerste zitting wordt ingepland zodra Duterte in hechtenis van het ICC is.

Het strafhof wil Duterte berechten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat daarbij specifiek om 43 moorden tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. Deze maakten deel uit van Duterte’s strijd tegen drugs, die duizenden mensen het leven kostte. Hij was in die periode burgemeester van Davao City en president van de Filipijnen.

De aanklager van het ICC maakte in februari 2018 bekend een onderzoek naar de drugsoorlog te beginnen. De Filipijnen waren toen lid van het hof, maar Duterte kondigde nog geen maand later aan zijn land terug te trekken. De wijziging ging in 2019 in. Het strafhof zegt dat het bevoegd is om vermeende misdaden te onderzoeken die plaatsvonden terwijl een land lid was.