Schoof verheugd over toenadering tussen VS en Oekraïne

De twee landen hebben tijdens onderling overleg in Saudi-Arabië ook afgesproken dat de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne wordt hervat, en dat de VS ook weer inlichtingen met Kyiv gaan delen. Ook dat is „goed om te horen”, meent Schoof.

Buitenlandminister Caspar Veldkamp spreekt van een „bemoedigende eerste stap op weg naar vrede”. Hij noemt het daarnaast „van groot belang” dat Oekraïne weer kan rekenen op militaire hulp en inlichtingen van de VS. „In de eerste plaats voor Oekraïne en de Oekraïners, en ook voor onze Europese veiligheid.”