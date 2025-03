De oppositie meent dat het bedrijf van Montenegro’s familie heeft geprofiteerd van overheidscontracten. Montenegro is de oprichter van een adviesbureau dat nu wordt gerund door zijn zonen. Hij ontkende iets verkeerds te hebben gedaan en schreef de vertrouwensstemming uit als oplossing voor de politieke crisis. Oppositieleider Pedro Nuno Santos zei dat dit gelijkstond aan een „laf ontslag”, omdat toen al duidelijk werd dat de regering de stemming zou verliezen.

„Ik heb geen misdaad begaan”, verklaarde Montenegro tijdens het debat voorafgaand aan de stemming. Het debat duurde langer dan drie uur. Nuno Santos’ Socialistische Partij pleitte voor een parlementair onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling. Maar daarover werd geen overeenstemming bereikt en de vertrouwensstemming ging door.

142 parlementsleden stemden tegen de regering en 88 voor. Er waren geen onthoudingen. Montenegro’s kabinet, dat elf maanden geleden aantrad, is nu demissionair geworden. Het is nu aan president Marcelo Rebelo de Sousa om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij zei eerder al dat die medio mei gehouden kunnen worden. Dat worden de derde verkiezingen voor Portugal in ruim drie jaar.

Recente peilingen tonen geen grote wijzigingen in de voorkeur van de Portugese kiezer in vergelijking met de verkiezingen in maart vorig jaar. De door Montenegro geleide centrumrechtse Democratische Alliantie bemachtigde toen 80 zetels en de Socialistische Partij 78. De radicaal-rechtse partij Chega ging van 18 naar 50 zetels.

In Portugal komt het zelden voor dat minderheidsregeringen de volledige termijn van vier jaar uitzitten. Dat gebeurde in de vijftig jaar dat het land een democratie is slechts twee keer. De Socialistische Partij en de Sociaal-Democratische Partij, waar Montenegro partijleider van is, hebben de Portugese politiek in die vijf decennia gedomineerd.