Amerikaanse en Oekraïense delegaties spraken in Saudi-Arabië over een einde aan de oorlog. Na afloop verklaarde Oekraïne dat het akkoord wil gaan met een Amerikaans voorstel voor een totaal staakt-het-vuren van dertig dagen. Rusland is nog niet akkoord.

„We verwelkomen het nieuws uit Jeddah”, schrijven Von der Leyen en Costa in overeenkomstige berichten. Ze zijn ook blij dat de VS hebben besloten om de militaire steun en het delen van inlichtingen met Oekraïne te hervatten. Ze hopen dat dit een eerste stap kan zijn richting een „alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede voor Oekraïne”. „De EU is klaar om, samen met haar bondgenoten, haar rol te spelen in de komende vredesonderhandelingen.”