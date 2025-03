Activist doet aangifte tegen Statenlid en presentator Van Gelder

De vrouw belandde maandag 3 maart op de motorkap, nadat Van Tiggelen door een spandoek was gereden. Hij reed vervolgens zonder te stoppen de parkeergarage in. Volgens Jebbink is bij de activist een hersenschudding vastgesteld, eerder meldde zij zelf al dat ze na het incident naar het ziekenhuis moest en last had van haar rug en knie. Het Statenlid erkende eerder niet geremd te hebben, maar wil niet zijn excuses aanbieden voor het incident.

Het slachtoffer heeft aangifte tegen hem gedaan wegens „poging tot zware mishandeling, het storen van een openbare vergadering en wegenverkeersdelicten, waaronder het verlaten van de plaats-ongeval”, aldus de advocaat. Tegen Van Gelder heeft ze volgens Jebbink aangifte gedaan om opruiing. „Daar moeten ze een keer met een tank overheen”, zei de presentator op 13 januari in het televisieprogramma.

„De gedraging van het Statenlid kan niet los worden gezien van de sfeer van vogelvrijverklaring van vreedzame demonstranten die toenemend door publieke figuren als Jack van Gelder wordt gecreëerd. Kennelijk ontbreekt bij hen enig besef over de gevolgen van dit soort uitingen”, aldus Jebbink. Hij benadrukt dat Van Tiggelen en Van Gelder een voorbeeldfunctie hebben en acht het van belang dat de twee vervolgd worden. „Niet alleen is dat van belang voor mijn cliënte, maar ook voor de bescherming van onze democratische rechtsstaat.”