Een medewerker van Bouwmensen Rivierengebied, een organisatie de scholieren begeleidt naar een baan in de bouw, klikte onlangs per ongeluk op een link in een mail. Die mail was ogenschijnlijk afkomstig van iemand van een voor de medewerker bekende, verwante organisatie. Maar het was foute boel.

Want vervolgens kregen contacten van de medewerker van Bouwmensen Rivierengebied ook automatisch weer de bedrieglijke mail in hun mailbox, alsof die namens hem was verstuurd. „Het kan gaan om honderden contacten die de misleidende mail hebben gekregen”, zegt directeur K. Karsijns van het in Geldermalsen gevestigde Bouwmensen Rivierengebied dinsdag desgevraagd.

„Als een van die contacten ook weer per ongeluk op de link in de mail klikt, kan die zich weer veel verder verspreiden. Zo ontstaat mogelijk een kettingreactie, met veel overlast tot gevolg. Wat de gevolgen precies zijn, is me totaal onbekend. Ik wil mensen oproepen om niet te klikken op links in mails waarbij niet volstrekt zeker is wie de afzender is.”

Volgens Karsijns gaat het niet om een digitale afpersingspoging. Bouwmensen Rivierengebied heeft contacten met tal van scholen, ook uit reformatorische kring.

De bewuste medewerker en de ict-afdeling van Bouwmensen Rivierengebied zijn uren bezig geweest om de digitale schade te repareren, benadrukt Karsijns. Zo stuurde de medewerker waarschuwingsmails naar contacten waarin hij erop wees dat ten onrechte uit zijn naam mails zijn verstuurd. Bouwmensen Rivierengebied heeft de problemen ook gedeeld met de gemeente West-Betuwe, zegt Karsijns. Hij baalt van de situatie. „Zoiets heb ik in de vijftig jaar dat ik actief ben in het bedrijfsleven niet meegemaakt."