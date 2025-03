Grootste fractie Europarlement tegen inzet noodprocedure defensie

Buitenland

Fractievoorzitter Manfred Weber van de centrumrechtse EVP noemt het een „grote fout” dat de Europese Commissie de noodprocedure inzet voor de financiering van een deel van het EU-herbewapeningsplan. De Europarlementariër doelde op de speciale pot van 150 miljard euro waaruit lidstaten geld kunnen lenen voor de gezamenlijke aankoop of productie van defensiematerieel. Door de activering van de noodprocedure heeft het Europees Parlement hier geen zeggenschap over. Het EP moet „volledig worden betrokken”, zei Weber in het debat van het Europees Parlement.