De twee schepen die maandagochtend op de Noordzee op elkaar botsten, stonden dinsdag aan het begin van de nacht nog in brand. Volgens de woordvoerder van Boskalis is het containerschip in de loop van de nacht losgekomen van de tanker. „Dus die twee zitten niet meer in elkaar.” Boskalis heeft volgens hem geen rol bij het bergen van het containerschip Solong.

Er zijn nog veel vragen over de oorzaak van het ongeluk. De Solong, die onderweg was naar Rotterdam, botste op de Stena Immaculate, die daar voor anker lag. Een bemanningslid van de tanker zei dat het vrachtschip „vanuit het niets” op hen botste.

De tanker vervoerde kerosine voor het Amerikaanse leger. Een deel daarvan is in de Noordzee gelekt. Aan boord van het vrachtschip Solong was uiterst giftig natriumcyanide, aldus de BBC. Het is nog onduidelijk of de stof in zee is terechtgekomen.

De kustwacht redde 36 bemanningsleden. Een bemanningslid wordt vermist. Maandagavond is gestopt met zoeken.

Volgens de woordvoerder van Boskalis zijn vier schepen met schuim- en blusmiddelen onderweg. „We moeten eerst gaan koelen, zorgen dat de temperatuur op het schip onder een bepaald niveau komt en dan kunnen we een poging gaan doen om het ook echt te blussen”, legt hij uit. De financiële details van de opdracht zijn nog niet bekend.