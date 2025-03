Buitenland

De Europese Commissie komt snel met concrete voorstellen om de 800 miljard euro aan defensie-investeringen in de EU te financieren. „Het is een kwestie van een week of paar weken” zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) maandag na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën.