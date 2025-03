Achttien flessen water. Die heb je nodig als je thuis met z’n tweeën bent en er breekt een ramp uit waardoor je op jezelf aangewezen bent. Dat is althans het advies van justitieminister David van Weel, die in de Telegraaf waarschuwt dat burgers minimaal 72 uur zelfredzaam moeten zijn als er een ramp uitbreekt. Voorheen was dit advies 48 uur, al werd er op veel websites met voorlichting over noodpakketten al uitgegaan van noodsituaties van minimaal drie dagen.

Nog niet iedereen neemt die oproep serieus in Nederland. Uit onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat slechts een kwart van de burgers een noodpakket klaar heeft liggen.

Met drie flessen water per persoon kun je ook even je oksels wassen en je tanden poetsen

Voor mensen die hebben gehamsterd om een voedzame rampenmaaltijd bij elkaar te sprokkelen, betekent het advies van 72 uur zelfredzaamheid dat ze met name de hoeveelheid water moeten vergroten. Het Rode Kruis adviseert om minimaal drie flessen water per persoon per dag op voorraad te hebben. Dat lijkt veel, maar dan kun je in ieder geval ook even je oksels wassen en je tanden poetsen, is het idee.

Het verschilt per persoon hoelang mensen zonder water kunnen, maar het is belangrijker om te blijven drinken dan te kunnen eten.

Dode muis

Het is niet duidelijk hoelang water precies houdbaar is, maar het is vaak ver na de (verplichte) houdbaarheidsdatum nog drinkbaar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert om in ieder geval goed te blijven kijken, ruiken en proeven. En wie geen zin heeft om de hele schuur vol te zetten met water, kan ook nog op zoek gaan naar een waterfilter. Daarmee kun je bijvoorbeeld opgevangen regenwater filteren tot het goed drinkbaar is. Nadeel is wel dat je zeker moet weten dat dit opgevangen regenwater redelijk schoon is. Als er bijvoorbeeld een dode muis in de regenton aan het ontbinden is, kan het drinken van dit water ook na filteren nog steeds verontreinigd zijn.

Vergeet de hond, kat, cavia of hamster niet

Er worden ook nog andere zaken aangeraden in het noodpakket. Zoals lang houdbaar eten voor alle huisgenoten (vergeet de hond, kat, cavia of hamster niet). En een noodradio, afgestemd op de regionale omroep die dan als rampenzender wordt gebruikt.

Vergeet ook niet het volgende. Een lijst met belangrijke telefoonnummers, zeker voor wie geen telefoonnummers meer uit zijn hoofd kent. Een powerbank met de juiste snoertjes om verschillende apparaten op te laden. Een zaklamp met extra batterijen en contant geld. Volgens het Nibud, instituut voor budgetvoorlichting, heb je aan een paar tientjes al genoeg om de eerste dagen door te komen. Daarnaast is een EHBO-kit nog belangrijk, om zelf kleine verwondingen te kunnen verzorgen als de huisartsenpost overbelast is, en hygiëneproducten zoals wc-papier zodat je je billen af kunt vegen.

Koude Oorlog

In sommige standaard noodpakketten die je kunt kopen zit ook een warmtedeken en een fluitje; dat zijn dingen die je nodig zou kunnen hebben als je op de vlucht moet voor bijvoorbeeld water bij een overstroming. Het is dan wel handig als alle spullen in een rugzak passen die je snel kunt grijpen in de vlucht naar buiten.

De minister hoopt dat zijn oproep om minimaal drie dagen zelfredzaam te zijn bijdraagt aan het vergroten van de civiele weerbaarheid. Van Weel vergelijkt de huidige spanningen in Europa met de Koude Oorlog, toen burgers volgens hem beter wisten wat ze moesten doen bij een alarm.

Het kabinet werkt momenteel aan vijf prioriteiten om Nederland voor te bereiden op noodsituaties. De volgende sectoren krijgen daarbij prioriteit: logistiek, elektriciteit, water en voedsel, gezondheidszorg en de overheid.

Concreet gaat dat bijvoorbeeld om het aanleggen van medicijnvoorraden, het oprichten van lokale steunpunten en het op orde krijgen van noodstroomvoorzieningen.