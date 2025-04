Van zedenmisdrijven verdachte agent blijft langer vast

Dat bevestigt het openbaar ministerie Zeeland-West-Brabant woensdag. Tegen de 34-jarige man, een bekende organist in de reformatorische muziekwereld, zijn vier aangiften van zedenmisdrijven gedaan. Deze worden onderzocht, onder leiding van het openbaar ministerie Zeeland-West-Brabant, door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) en de zedenpolitie van de politie Zeeland-West-Brabant.

De verdachte was werkzaam bij het operationeel centrum van de politie-eenheid Rotterdam. Hij werd vorig jaar augustus buiten functie gesteld. De politie sprak destijds over een „mogelijk strafbare gedraging in privétijd”.

Ergens in de komende maanden moet de verdachte voor het eerst in het openbaar voor de rechter verschijnen, in zeer waarschijnlijk een voorbereidende zitting.