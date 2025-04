Vrouw aangehouden voor dodelijke steekpartij Sneek

Eerder meldde de politie al dat er iemand was overleden bij het steekincident dinsdagavond rond 23.00 uur aan de Furmerusstraat in de buurt Noorderhoek II. Het slachtoffer lag op de galerij van een flatgebouw. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

In de buurt van de flat is de 32-jarige verdachte aangehouden. Ook zij was gewond. Ze zit woensdag nog vast.

In dezelfde omgeving hield de politie ook een 31-jarige man aan voor een mishandeling. Of er een verband is tussen de twee zaken, moet nog blijken.