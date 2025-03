Zorgaanbieders kunnen geld krijgen als ze stages geven aan studenten uit het mbo of hbo. Geld is maar voor een beperkt deel de oplossing voor een tekort aan stageplekken, schreef de Algemene Rekenkamer twee jaar geleden. „Te weinig beschikbare stagebegeleiders is het grootste knelpunt.” Het kabinet wees afgelopen najaar op die kritiek als reden om de subsidie af te schaffen.

Het gesprek in de Tweede Kamer draaide om het groeiende tekort aan zorgpersoneel. Dat probleem groeit volgens Irma van der Fluit, directeur van werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn, als het geld voor de stages wegvalt. „Het gaat om zo’n 60.000 fulltime stageplekken per jaar.”

Marjolein Heemels, directeur verpleegkunde bij het universitaire ziekenhuis van Maastricht, zei dat het afschaffen van de subsidie niet alleen ten koste gaat van de instroom van nieuwe verpleegkundigen. „Het zet ook het behoud van de verpleegkundigen die de begeleiding moeten doen verder onder druk.”

Meerdere sprekers begonnen daarnaast over het zogeheten Sectorplanplus, een andere subsidie voor de opleiding van zorgmedewerkers. Dit jaar is daar nog zo’n 100 miljoen voor beschikbaar, maar volgend jaar stopt de subsidie.

De vertegenwoordigers stelden ook andere oplossingen voor om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Voorbeelden waren minder bureaucratie en minder ingewikkelde regels, meer mogelijkheden voor zorgmedewerkers om zich te ontwikkelen en keuzes over welke zorg nodig is.