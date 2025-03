Er ontstond brand aan boord van het schip na de aanvaring. De bemanning verliet het schip na meerdere explosies, aldus Crowley in een verklaring. Alle bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht.

Volgens de BBC is de Amerikaanse overheid de eigenaar van de brandstof. De Stena Immaculate is een van de tien schepen die het Amerikaanse leger kan voorzien van brandstof bij gewapende conflicten of noodsituaties. Er zijn geen tekenen dat het schip daar op dat moment mee bezig was.