Bach-Archiv Leipzig krijgt belangrijke documenten van de familie Bach

Dat meldde het Bach-Archiv afgelopen week. De collectie is vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw samengesteld door de New Yorkse scheepsmagnaat en muziekonderzoeker Elias N. Kulukundis. Het meest waardevolle deel ervan schonk Kulukundis aan het Bach-Archiv, dat in 2025 75 jaar bestaat. De twintig mooiste en belangrijkste stukken uit de schenking zijn nu te zien in het Bach-Museum in de Duitse stad.

De collectie van Kulukundis omvat zo’n 1000 documenten, voornamelijk muziekmanuscripten, eerste en vroege drukken en brieven van de vier Bachzonen die zelf een carrière als musicus begonnen. Het gaat om Wilhelm Friedemann (1710 – 1784), Carl Philipp Emanuel (1714 – 1788), Johann Christoph Friedrich (1732 – 1795) en Johann Christian Bach (1735 – 1782), die uit de schaduw van hun briljante vader traden. Het Bach-Museum toont onder andere de lang verloren gewaande, eigenhandig geschreven partituur van de opera Zanaida van Johann Christian Bach. Dit werk ging op 7 mei 1763 in première in Londen. Daarnaast zijn brieven van Carl Philipp Emanuel Bach te zien.

Kulukundis had zijn collectie al uitgeleend aan het archief in Leipzig voor onderzoek. Dit jaar schonk hij 130 objecten uit zijn verzameling aan het Bach-Archiv. Een deel is te zien in de tentoonstelling ”Bachs Söhne — Die Sammlung Kulukundis”.

Meer informatie: bachmuseumleipzig.de.