VS beoordelen in Saudi-Arabië standpunt van Oekraïne over vrede

De Amerikaanse delegatie zal ook letten op signalen dat de Oekraïners serieus zijn over het verbeteren van de banden met de regering-Trump, aldus een Amerikaanse functionaris die dit vertelde op basis van anonimiteit. Een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eindigde vorige maand in een ruzie.

„Je kunt niet zeggen dat je vrede wilt en weigert compromissen te sluiten”, zei een van de Amerikaanse functionarissen over de komende gesprekken.

„We willen zien of de Oekraïners niet alleen geïnteresseerd zijn in vrede, maar in een realistische vrede”, zei de andere functionaris. „Als ze alleen geïnteresseerd zijn in de grenzen van 2014 of 2022, zegt dat iets.”