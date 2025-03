Premier Australië waarschuwt voor aanhoudend gevaar na cycloon

Ook premier Albanese drukte bewoners van het gebied op om waakzaam te blijven. „Er wordt verwacht dat de zware regenval, stormvloed en schadelijke windstoten de komende dagen zullen aanhouden,” aldus de premier. „De situatie in Queensland en het noorden van New South Wales blijft zeer ernstig.”

Nog voor Alfred aan land kwam, werd de cycloon afgezwakt naar een tropische depressie. Toch kwamen 316.540 mensen zonder stroom te zitten en viel er zeker één dode. Een man in het noorden van New South Wales verdronk tijdens een overstroming. In de plaats Lismore waren twee militaire voertuigen die onderweg waren om hulp te bieden betrokken bij een verkeersongeval. Bij dat ongeluk vielen meerdere gewonden.