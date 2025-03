Georgescu mag niet meer meedoen aan Roemeense verkiezingen

Boze aanhangers van Georgescu braken door een politiekordon voor het kantoor van de kiescommissie nadat het besluit was aangekondigd. „Dit is een directe klap voor de democratie wereldwijd”, zei Georgescu over het besluit.

De radicaal-rechtse Georgescu, die tegen steun aan Oekraïne is, won vorig jaar onverwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het Grondwettelijk Hof in Roemenië besloot echter de uitslag te schrappen na meldingen over Russische inmenging. De politicus probeerde dat besluit ongedaan te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat Georgescu’s beroep donderdag verwierp.

De eerste ronde wordt overgedaan op 4 mei.