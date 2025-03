NAVO: grote oefening nog met VS, maar gebeurt steeds vaker zonder

Eind maart begint ‘Ramstein Flag’, een grote NAVO-oefening die dit keer vooral boven Noord-Nederland en de Wadden- en Noordzee wordt gehouden. Vliegbasis Leeuwarden is het hoofdkwartier. Maar de VS doen niet meer mee met de planning van nieuwe oefeningen in Europa, hoorde de Zweedse krant Expressen van ingewijden. Het zou gaan om oefeningen die wat verder in de toekomst liggen.

„Ramstein Flag zal plaatsvinden zoals is bekendgemaakt door ons en door Nederland”, laat de NAVO weten. Eerder is gemeld dat de VS een van de deelnemers zijn. Samen oefenen is cruciaal om als de nood aan de man is ook samen te kunnen vechten.

„De NAVO blijft oefeningen plannen en uitvoeren met alle 32 NAVO-landen”, verzekert het bondgenootschap. „Aan deze oefeningen doen Amerikaanse troepen mee, maar we zien ook meer en meer Europese troepen met alleen andere Europese troepen trainen.” Dat laatste „geldt ook voor Ramstein Flag”.

Stoppen met oefenen in Europa zou volgens deskundigen passen in de verschuiving van de Amerikaanse aandacht van Europa naar Azië. Het zou opnieuw onderstrepen dat Trump weinig meer opheeft met de NAVO en zijn handen van de alliantie aftrekt, zei defensie-expert Rob de Wijk zaterdag in EenVandaag.

De Nederlandse luchtmacht houdt ieder voorjaar een oefening in het noorden, maar dit jaar wordt die een stuk groter. Een vijftiental NAVO-landen sluit van 31 maart tot 11 april aan. Ze doen tijdens Ramstein Flag alsof de NAVO wordt aangevallen en leren bijvoorbeeld een regen van drones en raketten af te slaan. Naast het hoofdkwartier in Leeuwarden doen ook bases in naburige landen als Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mee.