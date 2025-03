Republikeinen presenteren voorstel tegen ‘sluiting’ overheid

Waarnemers sluiten een dramatische confrontatie in het parlement komende week niet uit. En landelijk overheidspersoneel is al in onzekerheid door snelle en agressieve bezuinigingen van miljardair Elon Musk in opdracht van president Donald Trump.

De Republikeinen beschikken in beide kamers van het parlement over een meerderheid, maar er zijn mogelijk afvalligen. Als voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden dinsdag de Republikeinen bij elkaar houdt is daar geen hulp van de Democraten nodig. Maar in de Senaat is de nipte Republikeinse meerderheid (53 van de 100 zetels) voor de wet niet voldoende. Minstens zestig senatoren moeten instemmen, dus is hier steun van meerdere Democraten vereist.