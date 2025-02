Recept uit ”Recepten uit keuken van de Enschedese sjoel”: falafel en hummus

Consument Recept

In kookboekenland geldt al jaren: hoe groter en dikker, hoe beter. Daar is wel wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld dat je als gebruiker niet snel het gevoel hebt dat zo’n boek ‘uit’ is. Het is ook best een fraai gezicht: een rijtje kloeke banden naast elkaar op een plank. Nadelen hebben dikke kookboeken ook: de gemiddelde verkoopprijs is hoog. En het is soms lastig om tussen die vele pagina’s een voor herhaling vatbaar recept terug te vinden. In welk boek stond die lekkere ovenschotel ook alweer?