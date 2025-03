Franse regering veroordeelt wreedheden tegen burgers in Syrië

De in december ten val gebrachte president Bashar al-Assad behoort tot de alawitische minderheid die vooral in de kustgebieden van het noordwesten woont. Volgens de waarnemers van het Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn er al meer dan 530 alawitische burgers om het leven gebracht, onder wie ook vrouwen en kinderen.

In de sinds donderdag woedende strijd zouden al 745 burgers en 210 strijders zijn omgekomen volgens de waarnemers van het SOHR.

Volgens het SOHR gaan executies gepaard met wreedheden en plunderingen. De troepen en milities van de nieuwe machthebber in Damascus zijn in de regio’s van Latakia en Tartus afgelopen week in gevecht geraakt met voormalige militairen van Assads regime. De gevechten duren nog voort, maar volgens Damascus wordt de orde hersteld.

Het nieuwe regime in Damascus bestaat uit voormalige extremistische en soennitische rebellen onder wie velen die aanhangers van jihadistische groepen zijn geweest. Zij vormen nu de provisorisch gevormde nieuwe Syrische strijdkrachten die ook met plaatselijke milities optrekt.

Zondag komen in de Jordaanse hoofdstad Amman topfunctionarissen uit Irak, Jordanië, Syrië en Turkije bijeen om veiligheidskwesties in de regio te bespreken. De bijeenkomst was al voor de uitbarsting van het geweld in het noordwesten van Syrië gepland. Het zou voornamelijk gaan om de dreiging van de overblijfselen van terreurgroep Islamitische Staat en gevangengenomen jihadisten of hun verwanten die in noordoostelijk Syrië in kampen vastzitten.