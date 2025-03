Halsema vond avondklok ‘onverantwoord’ en twijfelde over uitvoer

Halsema geeft aan „enorm” getwijfeld te hebben. „Komen we in opstand? Voeren we het niet uit?” Maar ze zag in dat het „nogal wat is” om „als lokaal bestuurder het nationaal gezag terzijde te schuiven”. Volgens de burgemeester zou ze daarmee ook het verkeerde voorbeeld hebben gegeven. „Je wil tegelijkertijd dat mensen de wet volgen, dan moet je zelf ook de wet volgen.”

Bovendien stond de legitimatie van de maatregelen volgens Halsema destijds al zo ter discussie dat het nationaal gezag het „echt moeilijk” had. Ze achtte het daarom onverantwoord om dat vanuit lokaal bestuur te ondermijnen, aldus Halsema tegen de Amsterdamse stadszender.